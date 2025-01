Encontro pode fortalecer as relações entre Brasil e Rússia - Marcelo Camargo/Agência Brasil e AFP

Publicado 27/01/2025 14:20

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, indicou ao presidente russo, Vladimir Putin, que quer comparecer à comemoração do Dia da Vitória, em 9 de maio. Trata-se da data em que os russos celebram o triunfo sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. A capitulação do regime de Adolf Hitler marcou o fim do conflito na Europa - mas a guerra continuou no Oceano Pacífico até os Estados Unidos derrotarem o Japão.

A intenção de Lula comparecer à cerimônia, que comemorará 80 anos da vitória sobre o nazismo, foi divulgada nesta segunda-feira (27), pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto em nota sobre conversa do brasileiro com Putin, por telefone.

"O presidente Lula agradeceu o convite russo para a comemoração, em Moscou, dos 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial, em 9 de maio, e indicou intenção de comparecer. O presidente russo ressaltou que se encontrava hoje em São Petersburgo para a celebração dos 80 anos do fim do cerco a Leningrado. Demonstrou satisfação com perspectiva de receber o presidente brasileiro e fortalecer o relacionamento entre o Brasil e a Rússia", afirma a nota.

"Lula expressou sua preocupação com o cenário internacional e reafirmou o compromisso do Brasil com a promoção da paz. Putin agradeceu a contribuição de atores como o Brasil para a busca de uma solução para o conflito na Ucrânia e demonstrou interesse pelos trabalhos do Grupo de Amigos da Paz, lançado pelo Brasil e pela China na ONU em setembro passado. Os dois mandatários acordaram seguir em permanente contato sobre esse tema", diz o comunicado.

A nota ainda afirma que Putin cumprimentou o Brasil pelo lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, e que sugeriu a retomada da Comissão Bilateral de Alto Nível entre russos e brasileiros. Além disso, Putin disse apoiar a presidência brasileira no Brics.