Caso aconteceu na Universidade do Colorado nos EUA - Reprodução / Internet

Publicado 28/01/2025 09:32 | Atualizado 28/01/2025 09:57

Um homem morreu ao ser atingido por um martelo durante uma competição de atletismo na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Wade Langston, de 57 anos, estava na plateia quando foi acertado pelo objeto enquanto tentava proteger a mulher e o filho.



A vítima havia ido acompanhar seu filho em um evento de atletismo voltado para estudantes do ensino médio, no último domingo (26). De acordo com a emissora KRDO 13, a tragédia aconteceu por volta das 9h30, durante a prova de lançamento de martelo. O equipamento, que pesa cerca de 12kg, passou por cima da tela de proteção destinada ao público depois de um erro de lançamento.



A família de Wade emitiu um comunicado nas redes sociais pedindo privacidade neste momento de luto.



"Wade era um marido dedicado e um pai amoroso. Ele era uma pessoa verdadeiramente maravilhosa que trazia risos a todos os cômodos em que entrava com seu grande senso de humor. Não há palavras para expressar a profundidade de nossa tristeza, mas estamos nos apegando firmemente às memórias, risos e amor que compartilhamos com Wade. Agradecemos a manifestação de amor e apoio, mas pedimos privacidade enquanto processamos essa profunda dor."

Além disso, os familiares organizaram uma campanha de arrecadação de fundos online para ajudar a custear as despesas da faculdade do filho, que começará os estudos ainda este ano.



Após o incidente, a competição foi imediatamente cancelada, e todos os atletas e espectadores foram dispensados. Autoridades classificaram o caso como um acidente e informaram que as investigações foram encerradas.