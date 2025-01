Âncora da CNN nos Estados Unidos Jim Acosta - Reprodução

Âncora da CNN nos Estados Unidos Jim Acosta Reprodução

Publicado 28/01/2025 18:09 | Atualizado 28/01/2025 18:10

Jim Acosta, âncora da CNN nos Estados Unidos, anunciou sua demissão ao vivo nesta terça-feira (28). Conhecido por sua postura crítica em relação ao ex-presidente Donald Trump, o jornalista encerra uma trajetória de 18 anos na emissora, onde atuou como correspondente na Casa Branca e cobriu diversos mandatos presidenciais.

De acordo com informações da Associated Press, Acosta pediu demissão após recusar uma proposta da CNN para comandar um novo programa exibido no início da madrugada em cidades como Washington, D.C., e Nova York. O projeto também exigiria sua mudança para Los Angeles, onde o jornal seria transmitido às 21h no horário local. Antes disso, ele apresentava um telejornal matutino na emissora.

A saída de Acosta ocorre após uma recente reformulação na grade da CNN, implementada logo após a posse de Trump, que incluiu mudanças nos horários de vários âncoras. A emissora, no entanto, negou qualquer relação entre as alterações e o contexto político do país.

Durante seu discurso de despedida, Acosta relembrou momentos marcantes de sua carreira, como a cobertura da histórica visita do então presidente Barack Obama a Cuba, em 2016. Na ocasião, ele questionou o líder cubano Raúl Castro sobre prisioneiros políticos. “Como filho de um refugiado cubano, aprendi que nunca é um bom momento para se curvar a um tirano”, afirmou.

O jornalista destacou a importância do papel da imprensa em fiscalizar o poder. “Sempre acreditei que é função da imprensa responsabilizar o poder. Fiz isso na CNN e continuarei a fazê-lo no futuro”, disse. Ele concluiu o discurso com um apelo ao público: “Não cedam às mentiras nem ao medo. Segurem-se à verdade e à esperança.”

Após o anúncio, Donald Trump reagiu chamando Acosta de “perdedor” e afirmando que o jornalista “vai fracassar” em qualquer lugar.