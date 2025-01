Esquiadores estavam equipados com detectores de vítimas de avalanches e esquiavam em área fora de pista - Reprodução

Esquiadores estavam equipados com detectores de vítimas de avalanches e esquiavam em área fora de pistaReprodução

Publicado 29/01/2025 19:17

Três esquiadores noruegueses morreram nesta quarta-feira (29) em uma avalanche nos Alpes franceses, informaram as autoridades locais. Na região de Savoie, na estação de Val-Cenis, as vítimas faziam parte de um grupo de sete esquiadores noruegueses, todos arrastados pela avalanche. Um deles ficou ferido com gravidade, e os outros três saíram ilesos, detalhou a prefeitura de Savoie.



"É uma grande avalanche que saiu da área esquiável, é um setor totalmente fora de pista", declarou à AFP o prefeito de Val-Cenis, Jacques Arnoux.



Do grupo de sete esquiadores, "quatro ficaram sob a neve e três não. Dos quatro sepultados, três morreram, e a última pessoa, uma mulher, estava em parada cardiorrespiratória e com hipotermia severa", e foi transferida para o hospital de Grenoble, acrescentou.



"Os esquiadores estavam equipados com DVA [detectores de vítimas de avalanches] e estavam esquiando em uma área fora de pista", acrescentou o prefeito.

Também nesta quarta, na região de Haute-Savoie, uma esquiadora suíça de 30 anos morreu em uma avalanche, informou a promotoria de Bonneville.



A mulher estava com seu pai, que saiu ileso, e seu irmão, que foi removido para o hospital para ser avaliado. Os três esquiavam fora de pista e levavam dispositivos DVA, bem como airbags de segurança, segundo a mesma fonte.