Polícia australiana não informou quantas pessoas foram presas ou quais acusações enfrentam - Reprodução / X

Polícia australiana não informou quantas pessoas foram presas ou quais acusações enfrentamReprodução / X

Publicado 29/01/2025 16:24

A polícia australiana revelou nesta quarta-feira, 29, que um trailer carregado de explosivos e de uma lista de alvos aparentemente judeus foi encontrado escondido em um subúrbio no noroeste de Sydney, na semana passada. Os explosivos tinham capacidade de criar uma zona de explosão de 40 metros de alcance, segundo as autoridades.

Uma lista de locais, incluindo sinagogas judaicas, também foi encontrada no veículo, de acordo com os investigadores. "Este é o descobrimento de um potencial evento de grandes vítimas", disse o Premier de New South Wales (NSW), Chris Minns. "Há apenas uma forma de chamá-lo, e isso é terrorismo." A polícia se recusou a divulgar publicamente os alvos na lista, mas afirmou que a comunidade judaica foi alertada sobre as ameaças.

"O trailer continha uma quantidade de explosivos e algumas indicações de que esses explosivos poderiam ser usados em algum tipo de ataque antissemita", disse o vice-comissário de polícia estadual, David Hudson. "O uso de explosivos tem o potencial de causar grandes danos."



As autoridades também se recusaram a informar quantas pessoas foram presas ou quais acusações enfrentam, com vice-comissário dizendo apenas que o risco foi "mitigado o máximo possível".



"Essa é uma das razões pelas quais estamos falando hoje, para que os membros do público fiquem vigilantes em relação ao que veem e ouvem sobre o antissemitismo em nossa comunidade", acrescentou.



O explosivo encontrado parecia ser powergel — um explosivo à base de emulsão, possivelmente retirado de um local de mineração.



Imagens da mídia local 7News mostraram vários trailers longos localizados na vasta propriedade onde os explosivos foram encontrados. O primeiro-ministro Anthony Albanese disse no X que "ódio e extremismo não têm lugar na sociedade australiana."



A Austrália tem enfrentado uma série de incidentes antissemitas nos últimos meses, incluindo ataques a sinagogas, prédios e carros.



No mês passado, pessoas foram forçadas a fugir de uma sinagoga em Melbourne depois que ela foi incendiada. Um centro de cuidados infantis em Sydney também foi incendiado e pichado com grafites antissemitas no início deste mês.