Secretário defendeu que o modelo de tarifas sugerido por Donald Trump se baseia em recobrar o respeito de pares internacionaisAFP

Publicado 29/01/2025 16:24

Nomeado como secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick disse que as tarifas sobre produtos da China devem ser as mais altas, mas não descartou impor taxas sobre países aliados, como a União Europeia. "O fato de não podermos vender carros elétricos na Europa é errado, eles estão nos desrespeitando e quero ver isso acabar", disse, ao ser questionado em audiência no Senado americano para confirmar sua indicação ao cargo, nesta quarta-feira.

O bilionário defendeu repetidamente que o modelo de tarifas sugerido pelo presidente norte-americano, Donald Trump, se baseia em recobrar o respeito de pares internacionais.

No caso de China, México e Canadá, Lutnick disse que as tarifas excepcionais serão aplicadas somente se os países falharem em cumprir as exigências sobre controle de fronteiras e de exportações de fentanil para os EUA.

Ele esclareceu que, além dessas taxas, pretende aplicar tarifas regulares sobre outros países de modo generalizado, sem definir indústrias específicas. "Essas tarifas ainda vão ser estudadas até abril, a partir de quando poderão ser aplicadas", explicou.

Ressaltando objetivo de garantir segurança nacional dos EUA, Lutnick defendeu que o país precisa trazer toda a cadeia de produção de chips e controlar a oferta. Além disso, o bilionário sugeriu que os americanos precisam ampliar mineração e produção de matérias-primas necessárias. "Temos que mudar a regulação ambiental dos EUA para desbloquear o potencial dos EUA", frisou

"Não é qualquer país que tem nossas inovações e capacidade industrial. Deixe que os outros venham e coloquem suas indústrias aqui", afirmou Lutnick, sugerindo que os EUA devem ampliar o controle da produção e tecnologia industrial global. Do contrário, o bilionário defende a ampliação de tarifas e restrições comerciais.

Lutnick disse ainda que a rápida ascensão da DeepSeek com suas inovações em inteligência artificial (IA) é "enfurecedora" e uma "afronta" aos EUA por utilizar tecnologia americana Ada Nvidia. Segundo ele, os legisladores precisam encontrar um meio bipartidário para regular as políticas nacionais para o comércio de IA e chips.

Mais cedo, o bilionário disse que revisaria as políticas da gestão de Joe Biden, incluindo a destinação de subsídios para fábricas de semicondutores nos EUA, para garantir que as medidas são "efetivas".