A presidente do México, Claudia Sheinbaum - AFP

A presidente do México, Claudia SheinbaumAFP

Publicado 29/01/2025 13:29

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, expressou confiança nesta quarta-feira (29) de que seu contraparte americano, Donald Trump, não imporá tarifas sobre as exportações mexicanas, embora tenha dito que seu governo tem um "plano" caso as ameaças se concretizem.

Trump disse que quer impor tarifas de 25% a partir de 1º de fevereiro sobre os produtos do Canadá e do México, que ele acusa de não controlar suficientemente a entrada de imigrantes sem documentos e drogas como o fentanil nos Estados Unidos.

"Não achamos que isso vá acontecer, de fato. E se acontecer, também temos nosso plano. Nós informaremos", disse a presidente esquerdista em sua coletiva de imprensa matinal. Sheinbaum não deu detalhes de seu "plano".

Na terça-feira, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, ressaltou que há uma "cooperação histórica" com o México, mas confirmou a disposição de Trump de impor tarifas aos dois vizinhos, parceiros dos EUA no acordo comercial norte-americano, o T-MEC.

"Há conversas, há diálogo. Não acreditamos que essa definição de tarifas venha a ocorrer, mas também estamos preparados", insistiu Sheinbaum.

Trump, que assumiu o cargo em 20 de janeiro, vem ameaçando desde sua campanha taxar produtos de outros países.

As tarifas violam o T-MEC, o sucessor do Nafta, que foi reformado em 2020 por exigência do próprio Trump. Elas também atingem a economia mexicana, que envia 83% de suas exportações para os Estados Unidos.

Na segunda-feira, a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Melanie Joly, anunciou sua intenção de buscar uma resposta "coordenada" às ameaças tarifárias de Trump ao México, ao Reino Unido e à União Europeia.