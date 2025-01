Rocha espacial, chamada de 2024 YR4, tem 100m de diâmetro, viaja a incríveis 61 mil km/h e pode extinguir a humanidade de acordo com cientistas - Reprodução

Rocha espacial, chamada de 2024 YR4, tem 100m de diâmetro, viaja a incríveis 61 mil km/h e pode extinguir a humanidade de acordo com cientistasReprodução

Publicado 30/01/2025 16:34 | Atualizado 30/01/2025 16:37

Um asteroide quase do tamanho da roda gigante que fica na Zona Portuária do Rio de Janeiro pode colidir com a Terra em sete anos. A rocha espacial tem um diâmetro de cerca de 100 metros e parece estar acelerando em direção ao planeta a uma velocidade vertiginosa de 61 mil km/h.

A rocha foi descoberta no dia de Natal do ano passado por um observatório no Chile especializado em detectar objetos no espaço que podem colidir com a Terra. A ameaça ao planeta recebeu o codinome: 2024 YR4.

Estimativas oficiais preveem que há uma chance de 1,2% (considerada grande pelos especialistas) de o asteroide atingir a Terra no dia 22 de dezembro de 2032 — o que nos dá sete anos e 11 meses para nos prepararmos para um possível impacto.

O asteroide tem a maior taxa de colisão já registrada pela Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) e foi imediatamente colocado no topo da "lista de risco de asteroides". O segundo asteroide com maior risco de atingir a Terra tem uma chance de colisão de apenas 0,68%.

A ESA observou que um asteroide desse tamanho só colide com a Terra a cada milhares de anos e classificou a ameaça do asteroide como nível três de 10 na Escala de Risco de Impacto de Torino. Dez na escala significa extinção planetária certa e zero significa nenhuma ameaça.

O asteroide será observado por telescópios ao redor do mundo para determinar se há uma ameaça viável de colisão com nosso planeta.

Um grupo consultivo foi reunido para considerar quais ações podem precisar ser consideradas. Coisas como produzir modelos para ver as consequências de uma colisão e possíveis maneiras de mover o asteroide para fora do curso estão sendo consideradas.

Cientistas acreditam que a colisão de uma nave espacial de sacrifício com o asteroide poderia ser poderosa o suficiente para desviar o curso do asteroide e evitar uma colisão catastrófica.

A ESA disse que atualmente é impossível prever onde o asteroide cairá na Terra.