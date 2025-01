Identidade da britânica ainda não foi divulgada pelas autoridades - Reprodução / Redes Sociais / Ministério do Interior

Publicado 30/01/2025 17:10

Uma mulher britânica, de 61 anos, é acusada de usar perucas e múltiplos disfarces para fazer testes de cidadania em nome de outras pessoas no Reino Unido. De forma fraudulenta, ela se passou por, pelo menos, 14 pessoas, em troca de pagamento.

A identidade ainda não foi revelada pelas autoridades. O Ministério do Interior britânico informa que a suspeita manipulou os exames "Life in the UK" (Vida no Reino Unido, em português) para conceder vantagens indevidas aos candidatos. .

A mulher, que fez os testes para outras pessoas entre junho de 2022 e agosto de 2023, foi presa em Enfield, no norte de Londres, na segunda-feira, 27.

"Esta pessoa é acreditada por ter orquestrado um plano premeditado para evitar a detecção, selecionando meticulosamente disfarces e locais de centros de testes em todo o país para enganar as autoridades", disse Phillip Parr, inspetor de fiscalização da imigração e investigações financeiras, à imprensa.



"Como ocorre com muitos criminosos que cometem esse tipo de crime, acreditamos que o motivo dela foi ganho financeiro", acrescentou.



Nas redes sociais, o Ministério do Interior condenou a "atividade fraudulenta" por prejudicar a "integridade do processo de imigração", já que isso poderia permitir que pessoas permanecessem no Reino Unido de forma indevida.