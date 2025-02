Bombardeio foi atribuído a paramilitares sudaneses - Reprodução/X

Publicado 02/02/2025 10:27

Ao menos 54 pessoas morreram neste sábado (1º) em um bombardeio atribuído aos paramilitares sudaneses contra um mercado em Omdurman, cidade próxima da capital Cartum, informou uma fonte médica à AFP.

A fonte do hospital Al Nao, que pediu anonimato, disse que está chocada com a quantidade de feridos enviados ao centro médico e atribuiu a responsabilidade do ataque às Forças de Apoio Rápido (FAR).

"Os foguetes caíram no meio do mercado, por isso há tantas vítimas e tantos feridos", declarou à AFP um sobrevivente.

Desde abril de 2023, os paramilitares das FAR estão em guerra contra o Exército oficial, um conflito que provocou dezenas de milhares de mortes e o deslocamento de mais de 12 milhões de pessoas.

Após meses de uma aparente estagnação na capital, o Exército iniciou uma ofensiva em janeiro e recuperou bases- cruciais, incluindo sua sede, que havia sido cercada pelos paramilitares desde o início da guerra.

As FAR foram expulsas de muitos de seus redutos e são cada vez mais deslocadas para a periferia da capital.

Testemunhas do ataque deste sábado, o mais recente de vários que tiveram civis como alvo em mercados, relataram que os disparos de artilharia eram procedentes do oeste de Omdurman, ainda controlada pelas FAR.