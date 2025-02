Netanyahu, primeiro-ministro israelense - AFP

Publicado 02/02/2025 08:55

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, iniciará na segunda-feira, durante sua visita a Washington, nos EUA, as negociações sobre a segunda fase da trégua na Faixa de Gaza, informou neste sábado (1º) seu gabinete.

Netanyahu "conversou esta tarde com o enviado especial americano para o Oriente Médio, Steve Witkoff", diz o comunicado do gabinete do premiê.

Os dois concordaram que as negociações para a segunda fase do acordo sobre os reféns "começarão quando se reunirem em Washington na segunda-feira".

Trump se reunirá durante a semana com o primeiro-ministro do Catar e com altos responsáveis egípcios, acrescentou o comunicado.

Netanyahu viajará para Washington na segunda-feira e será o primeiro líder estrangeiro recebido por Trump desde sua posse.

A primeira fase da trégua, que começou em 19 de janeiro, tem como objetivo a libertação de 33 reféns israelenses mantidos em Gaza, em troca da libertação de 1.900 palestinos presos em Israel.

Já a segunda etapa abrange a libertação dos últimos reféns e o fim definitivo da guerra. Uma terceira abordará a reconstrução da Faixa de Gaza e a definição de um modelo de governo para esse território palestino.