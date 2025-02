Ocorrido causou transtornos no tráfego de trens, com alguns serviços operando com atrasos - Reprodução

Publicado 03/02/2025 15:44 | Atualizado 03/02/2025 15:56

Nesta segunda-feira, 3, a polícia ferroviária francesa disparou contra duas pessoas na movimentada estação Gare d'Austerlitz, no sudeste de Paris. Entre os feridos está um homem que portava uma arma falsa e estava pintando uma suástica com spray nas paredes da estação, segundo informações das autoridades.

De acordo com uma fonte policial ouvida pela AFP, os agentes atiraram contra o homem quando ele pareceu sacar a arma. Outra pessoa também foi atingida "várias vezes" durante o incidente. Ambos ficaram feridos, sendo que o indivíduo responsável pela pichação foi gravemente atingido. Um passageiro que estava no local também sofreu ferimentos leves causados por estilhaços.

A Promotoria de Paris confirmou que a arma portada pelo homem era falsa. O ocorrido causou transtornos no tráfego de trens, com alguns serviços operando com atrasos.

Uma testemunha que preferiu não se identificar relatou à AFP: "Estava sentada do lado de fora da estação, bem em frente à entrada. Ouvi tiros e pessoas gritando." Ela acrescentou que a polícia chegou "imediatamente" ao local, mas que "as pessoas estavam bastante assustadas" e "algumas corriam".

Após o incidente, as autoridades enviaram agentes e soldados para o local e estabeleceram um perímetro de segurança na estação.