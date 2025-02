Zelensky busca garantir a continuidade da ajuda dos Estados Unidos, principal apoiador contra a invasão russa - AFP

Publicado 04/02/2025 16:38

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou nesta terça-feira (4) que seu país está disposto a receber "investimentos de empresas americanas" para seus depósitos de terras raras, metais muito utilizados na eletrônica, que Donald Trump parece pedir em troca da ajuda americana.



A Ucrânia busca garantir a continuidade da ajuda dos Estados Unidos, seu principal apoiador contra a invasão russa.



A posição de Trump, que voltou à Casa Branca em janeiro, ainda não está clara, mas ele garantiu que deseja um fim rápido para a guerra e criticou no passado os gastos para ajudar a Ucrânia.



Na segunda-feira, o presidente americano afirmou que quer negociar um "acordo" com a Ucrânia para que ofereça uma "garantia" sobre seus recursos em terras raras.



"Buscamos alcançar um acordo com a Ucrânia pelo qual garantiriam suas terras raras e outras coisas em troca do que lhes damos", disse Trump.



"Vocês querem que a Ucrânia ofereça suas terras raras aos Estados Unidos?", perguntou um jornalista. "Sim", respondeu o republicano, "quero garantias sobre suas terras raras".

"Quero que as empresas americanas [...] desenvolvam esse setor aqui", respondeu nesta terça-feira Zelensky em uma coletiva de imprensa.



"Estamos abertos para que isso possa ser desenvolvido com os parceiros que nos ajudam a proteger nosso território", acrescentou.



A Ucrânia tem "suficientes" terras raras, disse, mas ressaltou que "uma parte desses recursos minerais" está em zona ocupada. A Rússia controla hoje 20% do território ucraniano.



Zelensky disse a Trump, em um encontro em outubro, que seu país está "aberto" a esse tipo de investimentos americanos.



Se esses minerais estivessem sob controle russo, países como "Irã e Coreia do Norte" poderiam ter acesso a eles, acrescentou.



Em um plano de paz revelado em outubro, o presidente ucraniano propôs, sem mencionar especificamente as terras raras, um "acordo especial" com os parceiros de seu país, garantindo uma "proteção conjunta" e a "exploração conjunta dos recursos estratégicos" de seu país.

Ele citou como exemplos "o urânio, o titânio, o lítio, o grafite e outros recursos estratégicos de grande valor".