Presidente palestino, Mahmud Abbas - AFP

Presidente palestino, Mahmud AbbasAFP

Publicado 05/02/2025 07:26





"O presidente Mahmud Abbas e os líderes palestinos expressaram sua forte rejeição aos apelos para tomar a Faixa de Gaza e deslocar os palestinos para fora de sua terra natal", afirma um comunicado oficial nesta quarta-feira (5).



"Em resposta aos apelos americanos para o deslocamento de palestinos de Gaza, não permitiremos que os direitos do nosso povo sejam violados", disse Abbas. O presidente palestino, Mahmud Abbas, rejeitou a ideia apresentada por Donald Trump de que os Estados Unidos controlem a Faixa de Gaza , assim como seus apelos para uma transferência dos palestinos que vivem no território."O presidente Mahmud Abbas e os líderes palestinos expressaram sua forte rejeição aos apelos para tomar a Faixa de Gaza e deslocar os palestinos para fora de sua terra natal", afirma um comunicado oficial nesta quarta-feira (5)."Em resposta aos apelos americanos para o deslocamento de palestinos de Gaza, não permitiremos que os direitos do nosso povo sejam violados", disse Abbas.

O movimento islamista palestino Hamas também rejeitou a ideia surpreendente do presidente americano Donald Trump. O grupo chamou o plano de "racista".



"A posição racista americana está alinhada com a da extrema-direita israelense, que consiste em deslocar o nosso povo e erradicar nossa causa", afirmou em um comunicado um porta-voz do Hamas, Abdel Latif al Qanu.

O presidente norte-americano apareceu em comunicado ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Com informações da AFP.