Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - AFP

Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpAFP

Publicado 05/02/2025 09:17

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que relatos de que o país estaria trabalhando em conjunto com Israel para "explodir o Irã em pedacinhos" são muito exagerados, em publicação nesta manhã em seu perfil na Truth Social. Na postagem, o republicano afirma que deseja que o Irã seja um país "grande e bem-sucedido", mas que não pode ter armas nucleares.



"Eu preferiria muito mais um Acordo de Paz Nuclear Verificado, que deixaria o Irã crescer e prosperar pacificamente", escreveu.

De acordo com Trump, é preciso começar a trabalhar em uma proposta imediatamente e promover uma "grande celebração" no Oriente Médio quando um acordo for concluído e assinado.



Na terça-feira, 4, Trump assinou um decreto que impõe pressão máxima sobre o governo do Irã, visando impedir o desenvolvimento de armas nucleares, além da imposição de sanções econômicas. "Como presidente, minha maior prioridade é garantir a segurança dos Estados Unidos e do povo americano", declarou.