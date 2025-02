Tribunal Federal Distrital dos EUA em Tulsa, Oklahoma, onde o julgamento aconteceu - Reprodução / Google Street View

Publicado 06/02/2025 13:46

Uma mulher de 25 anos foi condenada a cinco anos de prisão por abuso infantil após quebrar o fêmur do seu bebê de 3 meses enquanto trocava suas fraldas em Oklahoma, Estados Unidos. A mãe, identificada como Jeannie Rene Romero, admitiu que usou "força excessiva" e acabou partindo o osso da criança ao meio, segundo uma nota do Departamento de Justiça do país.

De acordo com o comunicado, Jeannie passou dois dias depois do ocorrido sem buscar ajuda médica. O marido dela, Jacob Alejandro Romero, 24, não estava no momento da fratura, mas recebeu uma sentença de dois anos, pois também não procurou auxílio, mesmo com os ferimentos visíveis.

As autoridades retiraram o bebê e seu irmão, que não teve a idade revelada, da antiga casa e os colocaram sob os cuidados de outros membros da família. O caso aconteceu em outubro de 2022 e a condenação, no último dia 27 de janeiro.

O FBI e o Departamento de Polícia local investigam o caso, comandado pela procuradora-assistente dos Estados Unidos Stephanie N. Ihler.