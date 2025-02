Jamieson Greer alegou que o etanol do País entra nos EUA praticamente sem restrições - Reprodução/internet

Publicado 06/02/2025 15:02

Indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao cargo de representante comercial do país (USTR, na sigla em inglês), Jamieson Greer disse estar aberto para lidar com preocupações norte-americanas em relação ao comércio com o Brasil. Durante sessão no Comitê de Finanças do Senado dos EUA, o senador Chuck Grassley disse que o Brasil superou os Estados Unidos como maior produtor global de soja.

Alegou ainda que as exportações norte-americanas de etanol enfrentam tarifa de 18% em território brasileiro, enquanto o produto do País entra nos EUA praticamente sem restrições.

"Espero que você lide com esses desequilíbrios comerciais com o Brasil", afirmou o parlamentar. Em seguida, Greer respondeu: "Tenho muitas coisas no topo da minha lista de prioridades e essa é uma delas."

Em relação à China, Greer sugeriu que Washington deve considerar medidas recíprocas não apenas em tarifas.

Segundo ele, Pequim aplica barreiras não tarifárias e obstáculos regulatórios aos produtos americanos. "Queremos uma relação equilibrada com a China", afirmou, antes de ponderar que cabe ao país asiático decidir o nível de abertura.