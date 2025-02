Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China - Divulgação

A China criticou nesta sexta-feira (7) a "mentalidade da Guerra Fria" dos Estados Unidos na América Latina e protestou contra os comentários do secretário de Estado, Marco Rubio, durante uma visita à região.



Os comentários de Rubio "acusam injustamente a China, semeiam discórdia de forma deliberada entre a China e países importantes da América Latina, interferem nos assuntos internos da China e prejudicam os interesses e direitos legítimos da China", afirma um comunicado divulgado pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian.

O ministério também afirmou que "lamenta profundamente" a decisão do Panamá de cancelar sua participação no acordo econômico da Rota da Seda com Pequim, após as pressões dos Estados Unidos.



"Pequim lamenta a decisão do Panamá", disse Lin Jian.



O porta-voz fez um apelo ao país da América Central para "resistir às interferências externas" e "levar em consideração a relação bilateral em um nível mais amplo, assim como os interesses a longo prazo das duas nações".



Nas últimas semanas, o presidente americano, Donald Trump, exerceu uma grande pressão sobre o Panamá para que o país reduza a influência econômica chinesa no canal interoceânico, construído pelos Estados Unidos e entregue ao país da centro-americano em 1999, com base em tratados bilaterais assinados duas décadas antes.

