Situação gerou debates sobre a postura de Musk em relação a questões éticas - AFP

Situação gerou debates sobre a postura de Musk em relação a questões éticasAFP

Publicado 07/02/2025 15:05

Elon Musk provocou polêmica ao publicar, nesta sexta-feira, 7, uma pesquisa no X, antigo Twitter, perguntando aos usuários se deveria reincorporar um ex-funcionário de seu comitê de eficiência governamental (DOGE) que renunciou após a revelação de publicações racistas feitas sob um pseudônimo. O funcionário em questão, Marko Elez, pediu demissão na quinta-feira, 6, após o The Wall Street Journal expor uma série de postagens ofensivas, incluindo declarações racistas e de defesa da eugenia.

Na pesquisa, Musk questionou: "Reincorporar o funcionário do @DOGE que fez declarações inapropriadas sob um pseudônimo agora eliminado?", oferecendo como opções apenas "sim" ou "não". Até as 15h30 GMT (12h30 em Brasília), mais de 260 mil usuários haviam votado, com 80% dos votos favoráveis à reintegração.

As publicações racistas de Elez, que foram feitas em uma conta no X posteriormente excluída, incluíam frases como: “Só para vocês saberem, eu era racista antes de isso ser legal”, em julho, e “Ninguém poderia me pagar para me casar com alguém que não fosse da minha etnia”, em setembro. Além disso, ele defendeu a "normalização do ódio contra os indianos". O The Wall Street Journal teve acesso a arquivos salvos dessas postagens, que foram removidas antes da posse do ex-presidente Donald Trump.

A Casa Branca confirmou na quinta-feira que Elez havia renunciado, mas Musk parece estar considerando trazê-lo de volta ao DOGE, um comitê criado por Trump com o objetivo de cortar gastos governamentais. Vale destacar que o DOGE não tem status federal, o que significa que não requer aprovação do Congresso, e nem Musk nem os membros do comitê são funcionários federais ou oficiais do governo. Ainda há incertezas sobre a quem o comitê deve prestar contas.

Marko Elez, de 25 anos, é ex-funcionário da SpaceX e estava entre os que recentemente receberam acesso ao sistema de pagamento do Tesouro dos EUA, responsável pela distribuição de trilhões de dólares em fundos federais. No entanto, uma decisão judicial anterior à sua renúncia limitou esse poder, após protestos de associações e legisladores democratas.

A situação gerou debates sobre a postura de Musk em relação a questões éticas e a influência de suas decisões no ambiente político e corporativo. A possível reintegração de Elez, apoiada pela maioria dos votantes na pesquisa, pode acender ainda mais as discussões sobre responsabilidade e limites no tratamento de comportamentos discriminatórios.