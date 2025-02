Autoridades locais afirmaram que há 15 focos de incêndio no Chile atualmente - Arquivo / AFP

Autoridades locais afirmaram que há 15 focos de incêndio no Chile atualmenteArquivo / AFP

Publicado 08/02/2025 17:18

O presidente do Chile, Gabriel Boric, decretou neste sábado, 8, estado de emergência em duas regiões no centro e no sul do país devido à ameaça de incêndios florestais. Ele afirmou que as medidas para Nuble e Maule, que visam salvar vidas, florestas e casas, incluirão toques de recolher para autoridades combaterem possíveis crimes.

Em entrevista coletiva no palácio presidencial, Boric disse ter "razões para acreditar que grande parte dos incêndios que atingiram a área Araucania hoje são deliberados". A região fica localizada ao sul de Santiago. "Não vamos tolerar o comportamento vil de uma pessoa ou organização que realizou estes tipos de atos", comentou.

Autoridades locais afirmaram que há 15 focos de incêndio no Chile atualmente, situação que piorou com as temperaturas superiores a 40 graus. Mais de 60 pessoas suspeitas de terem conexões com os incêndios na área Araucania foram presas recentemente. Fonte: Associated Press.