53% dos americanos aprovam trabalho de Trump, comparado com 47% que o reprovam - AFP

Publicado 09/02/2025 15:34

A maioria dos americanos aprova o começo do segundo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indica pesquisa conduzida pelo YouGov para a CBS e divulgada neste domingo, 9. Segundo a sondagem, 53% dos adultos americanos aprovam o trabalho do republicano nas primeiras semanas do novo mandato, comparado com 47% que o reprovam. Para efeito de comparação, um levantamento semelhante da CBS indicava aprovação de 40% para Trump em fevereiro de 2017, no início da primeira gestão.

Apesar disso, a consulta sugere opiniões divergentes sobre os esforços de Trump para impor uma política comercial protecionista. A maioria (56%) se disse a favor das tarifas aos Estados Unidos, mas 56% se opõem a medidas semelhantes contra México. Tarifas à Europa (60% de reprovação) e ao Canadá (62%) são ainda mais impopulares.

A pesquisa ouviu 2.175 adultos americanos entre 5 e 7 de fevereiro em todo o país. A margem de erro é de 2,5 ponto porcentual para mais ou para menos.