Donald Trump compareceu ao Super Bowl neste domingo - AFP

Publicado 10/02/2025 07:25

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ironizou a estrela pop Taylor Swift depois que a cantora foi vaiada no domingo (9) durante o Super Bowl, na derrota do Kansas City Chiefs para o Philadelphia Eagles.



Trump, primeiro presidente em exercício a comparecer ao estádio para o Super Bowl, deixou o local pouco depois do intervalo. A partida terminou com a vitória de 40-22 dos Eagles sobre os Chiefs.



O presidente, no entanto, fez um comentário nas redes sociais sobre Swift, que também estava no Caesars Superdome para apoiar o namorado, Travis Kelce, atleta dos Chiefs. Swift foi vaiada quando apareceu no telão durante uma pausa na partida.

Taylor Swift esteve presente no Super Bowl em Nova Orleães neste domingo AFP



"A única que teve uma noite mais difícil do que o Kansas City Chiefs foi Taylor Swift", escreveu Trump em uma mensagem em sua plataforma Truth Social.



"Ela foi vaiada no estádio. MAGA (Make America Great again) é muito implacável!", completou.



Alguns minutos antes, Trump compartilhou a publicação de outra conta que mostrava a diferença de recepção que recebeu dos torcedores em Nova Orleans.



O presidente republicano foi aplaudido quando foi mostrado no telão dentro do estádio, durante a interpretação do hino nacional dos Estados Unidos.



Taylor Swift foi uma das principais celebridades a anunciar apoio à rival de Trump nas eleições de novembro, a democrata Kamala Harris.



