Imagens divulgadas após o pouso mostram o para-brisa manchado de sangue, além da parte atingida danificada - Divulgação / Redes sociais

Publicado 10/02/2025 10:07

Um avião comercial lotado, com 192 passageiros a bordo, foi forçado a fazer um pouso de emergência após ser atingido por dois cisnes, que danificaram a estrutura externa. O Boeing 737 Max, operado pela companhia aérea TUI, partiu do aeroporto de Londres com destino à Sal, uma ilha de Cabo Verde localizada na costa da África Ocidental.

"Ataques com pássaros não são incomuns em aeroportos do Reino Unido, mas isso ocorreu em uma escala de terror nunca vista antes", disse uma fonte ao jornal The Sun. O acidente ocorreu na última quarta-feira (5).

As imagens divulgadas do avião após o pouso mostram o para-brisa manchado de sangue, além da parte atingida danificada. Nas redes sociais, um passageiro agradeceu aos pilotos do voo pelo pouso seguro.

"Um grande agradecimento aos pilotos do nosso voo abortado da TUI de Gatwick para Sal ontem. Nosso avião foi atingido por 2 cisnes na decolagem, danificando a fuselagem e quebrando o sistema de navegação", escreveu.

Após o incidente, os serviços de emergência foram acionados para verificar se havia destroços. Não houve feridos.

* Com informações de agências internacionais