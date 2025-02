Kailee Brantner, de 22 anos, esfaqueou o namorado após uma discussão sobre os planos de casamento - Divulgação: Departamento de Polícia de Brookfield

Publicado 10/02/2025 16:24 | Atualizado 10/02/2025 16:25

Uma mulher foi acusada de esfaquear o noivo após uma discussão sobre onde realizar o casamento. Kailee Brantner, de 22 anos, do estado do Wisconsin (EUA), está enfrentando acusações de agressão e lesão corporal após a discussão que terminou com seu parceiro esfaqueado no pescoço, de acordo com o Departamento de Polícia de Brookfield.

O caso aconteceu no dia 29 de janeiro, mas as autoridades só revelaram o caso agora. Aos policiais, Brantner alegou que a disputa começou sobre se a casa deles deveria ser usada como local para casamento.

Um boletim de ocorrência revela que, mais cedo naquele dia, Brantner e o namorado estavam trocando mensagens sobre a mãe dele e possíveis planos de casamento.

No entanto, a conversa evoluiu para um desentendimento e, quando Brantner voltou do trabalho as coisas tomaram um rumo violento, segundo a polícia. Ela confessou que pegou uma faca por medo conforme a situação piorava e, quando seu namorado se aproximou dela, foi esfaqueado. O homem sofreu um corte no lado esquerdo do pescoço, mas foi atendido e recebeu alta.

A jovem compareceu ao tribunal pela primeira vez no Condado de Waukesha, em 31 de janeiro, e deve comparecer a uma audiência nesta quinta-feira (13).