Polícia interrompe show de Ed Sheeran em rua na Índia - Reprodução/X

Publicado 10/02/2025 14:45

A polícia de Bangalore, no sul da índia, interrompeu uma apresentação na rua do astro pop britânico Ed Sheeran neste domingo (9). O artista negou ter cantado ilegalmente, enquanto as autoridades afirmam que ele não tinha a permissão necessária.

O artista de 33 anos, em turnê pelo país mais populoso do mundo, decidiu no domingo se apresentar em uma rua movimentada de Bangalore, conhecida como a capital tecnológica da Índia.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram um policial desconectando o microfone da estrela no meio de sua famosa música "Shape of You" na Church Street, em um bairro comercial da cidade.

Polícia interrompe apresentação de Ed Sheeran em rua na Índia.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/WsNg8qouh3 — Jornal O Dia (@jornalodia) February 10, 2025

De acordo com as autoridades, a permissão que Sheeran recebeu para seus shows não inclui apresentações improvisadas nas ruas.



"Ele é um cantor muito famoso e isto certamente causará o caos. Para evitar isso, a polícia não lhe concedeu a permissão", disse a autoridade de assuntos internos do estado de Karnataka, G. Parameshwara, nesta segunda-feira (10).



"Apesar disso, ele veio e tentou se apresentar. A polícia, portanto, o impediu", acrescentou.



O cantor britânico nega ter infringido a lei e afirmou no Instagram, na noite de domingo, que havia obtido a autorização para tocar "exatamente neste local". "Não é como se tivéssemos chegado por acaso", escreveu ele logo após o incidente.



Com informações da AFP.