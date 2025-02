Trump realiza campanha de deportação e expulsa milhões de imigrantes sem documentos dos EUA - Divulgação Acnur

Publicado 10/02/2025 18:31

O governo venezuelano anunciou nesta segunda-feira (10) que dois aviões da companhia aérea estatal deixaram os Estados Unidos transportando um grupo de venezuelanos com ordem de deportação, dez dias após uma reunião em Caracas entre um enviado de Donald Trump e o presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

A Venezuela não tem relações diplomáticas com Washington desde 2019. No primeiro semestre do ano passado, o país suspendeu os voos de repatriação americanos.

"Dirigem-se para a terra venezuelana dois aviões, para transportar de volta ao nosso território compatriotas imigrantes que estavam nos Estados Unidos", diz o comunicado oficial, que não cita o número de pessoas deportadas. Entre elas há supostos criminosos vinculados ao temido grupo Trem de Aragua, segundo o governo.

"A Venezuela sempre deixou claro que qualquer transferência de venezuelanos deveria ser feita com absoluto respeito à sua dignidade e aos direitos humanos. Por isso, fizemos a proposta de que disponibilizaríamos aviões venezuelanos para buscar e trasladar os imigrantes que retornam hoje à sua pátria", diz o texto.

Trump prometeu realizar a maior campanha de deportação da história dos Estados Unidos e expulsar milhões de imigrantes sem documentos, grande parte deles de países latinos.