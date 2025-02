Elon Musk lançou em 2023 sua própria startup de IA generativa, a xAI - AFP

Publicado 11/02/2025 12:32

A empresa americana OpenAI, criadora do robô de conversação ChatGPT, "não está à venda", afirmou nesta terça-feira (11) um de seus diretores em Paris, poucas horas depois de uma oferta avaliada em 97,4 bilhões de dólares (R$ 563 bilhões) ter sido feita pelo pelo bilionário Elon Musk.

"A OpenAI não está à venda e qualquer sugestão em sentido contrário é realmente enganosa", declarou à imprensa Chris Lehane, vice-presidente responsável por assuntos públicos da OpenAI, durante um evento em Paris organizado à margem da cúpula mundial de inteligência artificial (IA).

Segundo o The Wall Street Journal, o conglomerado liderado por Elon Musk propôs a quantia na segunda-feira.

Essa oferta não solicitada chega enquanto Sam Altman, chefe da OpenAI, se encontra em Paris para participar da cúpula sobre IA, em busca de arrecadar fundos e transformar a startup em uma empresa com fins lucrativos.

A oferta "vem de um concorrente que tem dificuldades para se manter no nível tecnológico e competir conosco no mercado", afirmou Chris Lehane.

À frente de gigantes como Tesla e SpaceX e proprietário da rede social X, Elon Musk lançou em 2023 sua própria startup de IA generativa, a xAI.

O bilionário próximo a Trump é um dos cofundadores da OpenAI e ataca regularmente Sam Altman, a quem culpa especialmente por ter desvirtuado a missão inicial da startup, focada em um desenvolvimento responsável da IA.

Musk abriu uma nova frente judicial contra a sensação do Vale do Silício em dezembro, quando pediu à justiça americana que impeça que a OpenAI se torne definitivamente uma empresa com fins lucrativos.