Pessoas reunidas no lado de fora da escola em que o assassinato foi cometido - YONHAP / AFP

Pessoas reunidas no lado de fora da escola em que o assassinato foi cometidoYONHAP / AFP

Publicado 12/02/2025 08:12 | Atualizado 12/02/2025 11:42

Uma professora esfaqueou e matou uma aluna de 8 anos em um colégio na cidade de Daejeon, Coreia do Sul. As autoridades consideraram a estudante desaparecida na noite da última segunda-feira (10), após o motorista do ônibus escolar informar que ela não pegou o transporte para voltar para casa. Ela foi encontrada no segundo andar do colégio, ao lado da criminosa.

Os agentes levaram a criança ao hospital, mas ela não resistiu. A mulher, que confessou a agressão, também estava machucada, mas as autoridades acreditam que ela própria causou os seus ferimentos. As informações são da BBC britânica.

Segundo as investigações, a professora pediu uma licença de seis meses em 9 de dezembro, alegando depressão, mas retornou à escola apenas três semanas depois, após um médico autorizá-la a trabalhar.

Ela demonstrou comportamento violento dias antes do esfaqueamento, chegando a aplicar um golpe de jiu-jitsu chamado chave de braço em outro professor. A mulher contou, em seu depoimento, que estava "irritada" e comprou uma arma para o dia do ataque, planejando se matar junto à criança. A criminosa e a garota nunca haviam tido qualquer contato antes.

Pais e filhos colocaram buquês de flores na porta do colégio, que amanheceu fechado nesta terça-feira (11). O presidente interino sul-coreano Choi Sang-mok garantiu que as autoridades vão implementar medidas para que ataques assim não aconteçam mais. "Ofereço minhas profundas condolências à família da vítima que sofreu grande choque e agonia", afirmou.