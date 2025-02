Trump busca estimular a economia com a redução das taxas de juros - Andrew Harnik / AFP

Trump busca estimular a economia com a redução das taxas de jurosAndrew Harnik / AFP

Publicado 12/02/2025 11:00

O presidente americano, Donald Trump, pediu nesta quarta-feira (12) uma redução das taxas de juros nos EUA, em sua mais recente intervenção nas políticas do Federal Reserve (Fed, banco central americano), estabelecidas de forma autônoma.

"As taxas de juros devem ser reduzidas, algo que andaria de mãos dadas com as tarifas que estão por vir", escreveu o presidente em sua rede Truth Social, um dia após o presidente do Fed, Jerome Powell, reforçar no Congresso que a instituição "não tem pressa" para ajustar sua política monetária.