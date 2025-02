Mark Roher, de 52 anos, foi preso após agredir convidado durante cerimônia de casamento - Reprodução / Departamento de Polícia

Mark Roher, de 52 anos, foi preso após agredir convidado durante cerimônia de casamentoReprodução / Departamento de Polícia

Publicado 12/02/2025 10:25 | Atualizado 12/02/2025 10:26

Um homem foi preso após quebrar um prato de jantar na cabeça de outro convidado durante uma cerimônia de casamento no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Segundo o jornal New York Post, a agressão ocorreu depois que duas garotas, filhas da vítima, furaram a fila do buffet.



Mark Roher, de 52 anos, advogado especializado em falências, tentou confrontar o pai das meninas, Syed Raza, mas foi ignorado. Irritado, ele quebrou um prato na cabeça de Raza, no dia 18 de janeiro, dando início a uma confusão generalizada entre os convidados.



"Sem provocação, o homem grande e careca atingiu o homem mais magro na cabeça com um prato de jantar", afirmou um relatório do Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach.



Em imagens registradas por câmeras corporais da polícia, divulgadas pelo jornal Law and Crime, Mark afirmou :"Quero prestar queixa contra ele porque, das inúmeras pessoas que me espancaram, ele é o único que pude identificar como me chutando". Ele alegou que foi atingido na região do rosto, axilas e também na canela durante a briga.

De acordo com o relatório policial, Mark ainda disse que "sofreu vários ferimentos" enquanto era retirado do local pela polícia.



O suspeito admitiu estar "chateado por ter sido ultrapassado na fila" e discutido com a vítima, mas negou tê-la agredido com um prato.



Mark Roher foi acusado de agressão agravada com arma mortal. Se condenado, pode pegar até cinco anos de prisão e ser expulso da Ordem dos Advogados.