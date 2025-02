Os policiais do estado da Geórgia prenderam Scott no último domingo - Reprodução / Internet

Os policiais do estado da Geórgia prenderam Scott no último domingoReprodução / Internet

Publicado 12/02/2025 09:15 | Atualizado 12/02/2025 09:18

Um homem foi preso após ligar mais de 70 vezes para o número de emergência 911 em menos de 12 horas no Condado de Lowndes, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos.

Segundo as autoridades, as chamadas começaram por volta das 19h45 do último sábado (08) e continuaram até as 6h de domingo (09). De acordo com o Departamento de Polícia de Valdosta, o suspeito, identificado posteriormente como Donald Scott, de 44 anos, fazia ligações curtas, dizendo poucas palavras antes de desligar.

Diante da insistência, os policiais iniciaram buscas e localizaram Scott sentado em um banco à beira de uma rodovia. Ao ser questionado, ele negou ter feito as ligações, mas os agentes conseguiram confirmar que ele era o responsável.

Scott foi preso e encaminhado a cadeia do Condado de Lowndes, acusado de interferir nas operações do serviço de emergência.

"Isso foi um grande desperdício de nossos recursos, junto com o tempo de nosso despachante. Estou orgulhoso da persistência de todos os envolvidos, que conseguiram localizá-lo e prendê-lo.", afirmou o chefe do Departamento de Polícia de Valdosta, Leslie Manahan.