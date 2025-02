Acredita-se que a área tenha sido usada como base de treinamento durante a guerra - Reprodução / Redes sociais

Publicado 12/02/2025 10:03 | Atualizado 12/02/2025 10:23

Mais de 170 bombas da Segunda Guerra Mundial foram descobertas sob um parque infantil em Wooler, na cidade de Northumberland, no norte da Inglaterra. Os objetos foram encontrados por operários que escavaram o local para fazer uma reforma no playground.

"Elas são chamadas de bombas de prática, então não são ativas", disse o vereador de Wooler, Mark Mather, "mas ainda carregam uma carga e foram encontradas com o fusível e o conteúdo intactos, então podem ser perigosas". A descoberta foi feita em janeiro.

Segundo informações do jornal New York Times, acredita-se que a área tenha sido usada como base de treinamento durante a guerra. Após o fim do conflito, as bombas foram enterradas, de acordo com o relatório.

"É algo impressionante pensar que as crianças estavam brincando em cima de bombas, e tem sido uma situação realmente desafiadora", destacou Mather.

O vereador também afirmou que outros poços com bombas podem estar presentes no local.

"Nós limpamos apenas cerca de um terço de todo o parque e ainda podemos encontrar outro poço com mais bombas", pontuou Mather.