Grupo das sete maiores economias do mundo ainda condenou o que chamaram de "ações desestabilizadoras" do Irã - Alessandra Tarantino / Pool / AFP

Grupo das sete maiores economias do mundo ainda condenou o que chamaram de "ações desestabilizadoras" do IrãAlessandra Tarantino / Pool / AFP

Publicado 15/02/2025 17:01

Os ministros de Relações Exteriores do G7 reafirmaram neste sábado, 15, apoio "inabalável" à Ucrânia na defesa de sua liberdade, soberania, independência e integridade territorial em reunião realizada às margens da Conferência de Segurança de Munique. Segundo comunicado, os países reforçaram o compromisso de trabalhar juntos para ajudar a alcançar uma "paz duradoura" e uma "Ucrânia forte e próspera". Para tanto, reafirmaram a necessidade de desenvolver garantias de "segurança robustas" para que a guerra não comece novamente.



O grupo relembrou medidas adotadas como o apoio ao financeiramente à Ucrânia por meio do uso de receitas extraordinárias provenientes de ativos soberanos russos, imposição de limites aos preços do petróleo e do gás e sanções contra a Rússia.



O comunicado ainda defende uma "paz duradoura" entre israelenses e palestinos, ratificando apoio à implementação total do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, incluindo a libertação de todos os reféns e a expansão da ajuda humanitária em Gaza.



O grupo das sete maiores economias do mundo ainda condenou o que chamaram de "ações desestabilizadoras" do Irã, "incluindo seu rápido avanço no enriquecimento de urânio sem justificativa civil confiável, sua facilitação de organizações terroristas e grupos armados no Oriente Médio e no Mar Vermelho, sua proliferação de mísseis balísticos e drones, e sua repressão transnacional e violação de direitos humanos fundamentais".

Segundo informou o Departamento de Estado dos EUA, o secretário de Estado Marco Rubio ressaltou o "desafio contínuo" da China aos interesses e segurança do grupo, e a "necessidade de defender nossas economias das práticas comerciais desleais da China".



No comunicado, o G7 se opõe "fortemente às tentativas da China de restringir a liberdade de navegação por meio da militarização e de atividades coercitivas no Mar da China Meridional".