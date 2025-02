Rubio ressalta que 'um processo rumo à paz não é questão de uma reunião' - Jack Guez / Pool / AFP

Publicado 16/02/2025 16:30

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, reduziu neste domingo as expectativas sobre as próximas conversas com autoridades da Rússia para encerrar a guerra de quase três anos com a Ucrânia.

Durante sua campanha, o presidente Donald Trump afirmou que encerraria a guerra em um dia se conseguisse se reeleger, mas Rubio disse em entrevista ao canal CBS que "não será fácil" resolver o conflito.

"Um processo rumo à paz não é questão de uma reunião", ressaltou Rubio, que vai liderar a delegação dos Estados Unidos durante um encontro com autoridades russas nos próximos dias, na capital saudita. Não está claro se autoridades da Ucrânia vão participar do encontro.

"Ainda não há nada concreto", disse Rubio, acrescentando que o objetivo é buscar uma abertura para uma conversa mais ampla, que "incluiria a Ucrânia e implicaria o fim da guerra". O assessor de Segurança Nacional, Michael Waltz, e o enviado para o Oriente Médio, Steve Witkoff, devem se unir a Rubio em Riade.

A reunião vai acontecer depois que Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, decidiram iniciar negociações para um cessar-fogo.

Em entrevista ao canal NBC, o presidente ucraniano disse hoje que seu par russo é um mentiroso em série, e que não se pode confiar nele como negociador. "Os próximos dias e semanas vão determinar se Putin é sério ou não."