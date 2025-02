Fotos: Desfile em canal marca abertura oficial do Carnaval de Veneza

O Carnaval de Veneza, na Itália, um dos mais famosos do mundo, começou na última sexta-feira (14) com o tema "Nos tempos de Casanova". A festa celebra os 300 anos do escritor e aventureiro Giacomo Casanova, uma das figuras mais lendárias da cidade. O evento acontece de 14 de fevereiro a 4 de março.

A celebração começou oficialmente no último domingo (16) com o tradicional desfile aquático veneziano, que contou com mais de cem barcos decorados navegando pelo Grande Canal.

"Foi oficialmente iniciado o #CarnevaleVenezia2025! A festa de abertura na Piazza San Marco é dedicada a todos os apaixonados, a Festa Veneziana sull'acqua, o Venice Carnival Street Show no palco de San Marco e na Piazza Ferretto com os melhores artistas do panorama internacional", escreveu a conta oficial do evento no X (antigo Twitter).

Giacomo Casanova (1725–1798) foi um aventureiro, escritor e diplomata veneziano, famoso por suas memórias e conhecido como um dos maiores conquistadores de todos os tempos. Suas memórias, retratadas no livro "História da Minha Vida", constituem um valioso retrato do século XVIII, abordando costumes, sociedade e personalidades da época.

