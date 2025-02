Rússia está em guerra com a Ucrânia desde fevereiro de 2022 - Reprodução

Rússia está em guerra com a Ucrânia desde fevereiro de 2022Reprodução

Publicado 17/02/2025 07:44

A Rússia derrubou 90 drones ucranianos, quase 40 deles sobre o Mar de Azov, e um míssil de cruzeiro Neptune durante a noite, anunciou o Ministério da Defesa russo no Telegram. As autoridades não relataram vítimas até o momento. O caso aconteceu em meio a conversas dos chefes de Estado dos dois países



O ataque, efetuado na noite domingo, aconteceu no momento em que os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, afirmam que desejam negociar o mais rápido possível um acordo para o conflito iniciado pela ofensiva russa na Ucrânia há quase três anos.



"Ontem à noite (domingo), os sistemas de defesa antiaérea interceptaram e destruíram 90 drones ucranianos", afirmou o Ministério da Defesa russo.



Um míssil de cruzeiro ucraniano também foi "derrubado sobre o Mar de Azov", acrescentou.



Os drones foram interceptados em oito regiões, 38 deles sobre o Mar de Azov, 24 na região de Krasnodar (sudoeste) e 15 sobre a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014, segundo o ministério.

Reuniões para o fim da guerra

Com informações da AFP.