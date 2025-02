Elon Musk tem sido um dos conselheiros mais próximos de Donald Trump em seu novo mandato - AFP

Elon Musk tem sido um dos conselheiros mais próximos de Donald Trump em seu novo mandatoAFP

Publicado 16/02/2025 19:02

Uma série de protestos à concessionárias da Tesla aconteceu neste sábado, 15, em diversos pontos da baía de São Francisco, na região do Vale do Silício. Pessoas que protestam na frente das lojas pedem por um boicote da empresa de Elon Musk, afirmando que o bilionário tem tomado medidas retrógradas na Casa Branca, onde passa a maior parte do tempo como um dos conselheiros mais próximos de Donald Trump.

Com placas que acusam Musk de nazista, manifestantes tomaram calçadas das lojas da Tesla em cidades como São Francisco, San Jose, Los Gatos e Sunnyvale. A Califórnia é o estado com maior número de carros elétricos dos EUA e um mercado importante para a empresa de Musk. Uma das fábricas da empresa também está localizada no estado, na cidade de Freemont.

Os pedidos de boicote tinham como justificativa os cortes liderados por Musk no governo, principalmente em departamentos que incentivavam ações de diversidade e inclusão. Manifestantes também afirmam que a empreitada de Musk no governo americano tem desvirtuado a missão da Tesla em relação aos objetivos dos carros elétricos na Califórnia.

Os protestos têm acontecido ao longo de toda a última semana na região de São Francisco e em, em menor escala, outras cidades dos EUA, com dezenas de pessoas com placas pedindo mudanças de Musk.

Mesmo sem os boicotes, a Tesla tem visto a consequência de seu posicionamento nas vendas de seus carros na Califórnia. O estado, majoritariamente democrata, viu a venda de carros da Tesla cair em cerca de 12% no ano passado, quando Musk se aliou publicamente à campanha para a presidência de Trump.

"Nunca, em um milhão de anos, pensei que nosso país fosse chegar a esse ponto", afirmou uma das manifestantes que estava ao lado de fora de uma das concessionárias, em São Francisco, de acordo com o jornal local The Mercury News.