Novo julgamento do cirurgião francês iniciará no dia 24 de fevereiroPhilippe Lopez / AFP

Publicado 18/02/2025 09:54

Joël Le Scouarnec, 74 anos, já está na prisão depois que um tribunal o condenou em 2020 por abusar de quatro menores de idade, incluindo duas de suas sobrinhas.

Mas, no novo julgamento que começa em 24 de fevereiro por quatro meses, ele é acusado de agredir sexualmente ou estuprar 299 pacientes, com idade média de 11 anos, sob os efeitos da anestesia geral em diversos hospitais entre 1989 e 2014.

O cirurgião digestivo nunca foi investigado durante sua longa carreira, apesar de ter sido condenado em 2005 por posse de pornografia infantil.

Os investigadores descobriram os supostos crimes após sua aposentadoria em 2017, quando sua vizinha de seis anos de idade o acusou naquele ano de estuprá-la e a polícia encontrou inúmeros relatos de seu abuso em cadernos em sua casa.

Os advogados das vítimas e as associações de proteção à criança acreditam que esse caso destaca as falhas sistêmicas que permitiram que Le Scouarnec cometesse seus crimes.

"Quantas pessoas sabiam que ele era pedófilo e permitiram que ele exercesse a medicina em contato com crianças?", pergunta indignada à AFP uma das vítimas, que pediu anonimato. "Eles sabiam disso e ninguém fez nada. Quero que eles sejam julgados", acrescenta.

Le Scouarnec atuava nas cidades de Vannes e Lorient, ambas no oeste da França, quando em 2004 o FBI alertou as autoridades francesas de que ele estava entre as centenas de pessoas que consultavam pornografia infantil na Internet.

Um tribunal de Vannes o condenou um ano depois a uma pena suspensa de quatro meses de prisão. Naquela época, o médico já havia se mudado para trabalhar em Quimperlé, outra cidade da mesma região.

O hospital local estava então lutando para recrutar novos funcionários, e os departamentos de maternidade e cirurgia estavam ameaçados de fechamento, de acordo com Michaël Quernez, o atual prefeito de Quimperlé.

"A chegada de um novo cirurgião poderia ter sido vista como um alívio", explica ele.

Le Scouarnec não disse nada a seus superiores sobre sua condenação, mas um de seus colegas, o psiquiatra Thierry Bonvalot, soube de seu caso por um colega de profissão.

Esse último "minimizou as ações de Le Scouarnec. Ele disse que era alcoólatra, que estava sozinho, que sua esposa não o amava mais e não me apresentou nenhuma prova da condenação", disse Bonvalot à AFP.

"Mas rapidamente outras coisas começaram a chamar minha atenção", acrescenta.

Le Scouarnec defende com veemência um radiologista de seu departamento acusado de estuprar dezenas de pacientes, lembra ele.

Esse homem, Mohamed Fréhat, foi posteriormente condenado a 18 anos de prisão por estuprar e agredir sexualmente 32 pacientes, incluindo oito menores de idade.

Em outra ocasião, após uma operação de cinco horas em um menino, o cirurgião ignorou a preocupação dos pais. Como presidente do comitê médico do centro, Bonvalot pede explicações a ele.

"Ele resumiu a operação com tantas metáforas sexuais que fiquei atônito. Ele me confessou que havia sido condenado por pornografia infantil", explica o psiquiatra.

"Percebi que ele era perigoso e pedi que se demitisse. Ele se recusou", acrescenta.

Em 14 de junho de 2006, em uma carta consultada pela AFP, Bonvalot escreve ao diretor do hospital questionando a capacidade de seu colega de "permanecer completamente calmo ao tratar de crianças pequenas" em vista de seu "passado judicial".

Em 19 de julho, ele enviou uma cópia de sua carta ao Colégio de Médicos de Finistère, o departamento francês onde Quimperlé está localizado. A AFP conseguiu ver o carimbo que confirma que o órgão recebeu a carta e a leu.

Bonvalot diz que também falou com o então prefeito da cidade, Daniel Le Bras, que trabalhava como anestesista no mesmo hospital.

"Le Bras me disse: 'Eu cuidarei disso pessoalmente'", explica ele.

O ex-prefeito se recusou a responder às perguntas da AFP.

Apesar dos esforços de Bonvalot, em 1º de agosto daquele ano, Le Scouarnec tornou-se chefe do departamento cirúrgico.

Como é de praxe em nomeações desse tipo, o hospital solicitou uma cópia de seu registro criminal e recebeu um documento que não indicava nada.

Alertado pelo psiquiatra, o Colégio de Médicos de Finistère solicitou ao tribunal de Vannes uma cópia da condenação de 2005 por pornografia infantil.

O tribunal respondeu em 9 de novembro, após várias solicitações, de acordo com uma série de e-mails consultados pela AFP.

A entidade corporativa então alertou a diretoria departamental de saúde e assuntos sociais, um departamento estadual, que pediu explicações ao hospital de Quimperlé.

Seu diretor respondeu em 23 de novembro defendendo seu cirurgião-chefe como um médico "sério e competente" com "excelentes relações com os pacientes e suas famílias, bem como com a equipe".

Sua chegada "possibilitou a estabilização de nossa atividade cirúrgica de forma satisfatória", escreveu o diretor.

Em uma reunião do Colégio de Médicos de Finistère, em 14 de dezembro, 18 dos 19 médicos presentes se recusaram a sancionar Le Scouarnec e deixaram que as autoridades de saúde cuidassem do caso.

Ao mesmo tempo, Yvon Guillerm, diretor da agência hospitalar regional na Bretanha, iniciou uma investigação sobre o centro, após uma "reclamação ao Ministério Público", de acordo com uma carta datada de 13 de março de 2007.

Dez anos depois, Guillerm declararia aos investigadores que uma menina havia morrido na mesa de cirurgia de Le Scouarnec e que essa morte, juntamente com a condenação anterior do médico, era "preocupante", de acordo com um documento judicial.

Em 14 de março de 2007, o funcionário regional enviou um relatório ao seu chefe em nível nacional.

O relatório, cujo autor não é mencionado, afirma que as suspeitas sobre Le Scouarnec estão "em contradição com as condições de moralidade exigidas" para ser um cirurgião, mas nenhuma sanção é recomendada.

Em vez disso, parece sugerir que o ministro da Saúde deva intervir diretamente, informando o conselho nacional de médicos sobre a condenação anterior de Le Scouarnec.

Doze dias depois, o ministro da Saúde é substituído em uma reformulação do governo.

Aparentemente, nenhuma reclamação foi apresentada ao conselho nacional de médicos e Le Scouarnec nunca foi punido.

Não se sabe ao certo o que a investigação da agência hospitalar regional descobriu, mas ela levou ao fechamento da unidade de maternidade e cirurgia em Quimperlé em junho de 2007.

Uma década depois, surgiram alegações de que Le Scouarnec estuprou ou agrediu sexualmente mais de 30 crianças nesse hospital, incluindo quatro em um único mês antes do fechamento.

O cirurgião deixou Quimperlé e trabalhou brevemente em outra cidade da região chamada Pontivy.

Mas alguém ligou para a clínica para denunciar o passado do médico e o diretor reduziu seu contrato para uma semana, de acordo com os investigadores.

Em junho de 2008, Le Scouarnec mudou-se da Bretanha para outra área no sudoeste da França e encontrou um emprego no hospital em Jonzac.

O cirurgião informou à diretora que estava sendo investigado, mas ela o ignorou.

O homem trabalhou no Jonzac até sua aposentadoria em 2017, quando as alegações contra ele vieram à tona.

Frédéric Benoist, advogado da associação de proteção à criança La Voix de l'Enfant, acredita que o fato de Le Scouarnec nunca ter sido proibido de exercer a profissão é um "fracasso coletivo".

A associação apresentou uma queixa a esse respeito e o escritório do promotor público na cidade bretã de Lorient indicou que uma investigação está em andamento por falha na prevenção de crimes contra a integridade das pessoas.