Papa Francisco permanece internado no Hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, em Roma - AFP

Publicado 18/02/2025 16:55

O papa Francisco, de 88 anos, está acometido por uma pneumonia bilateral e ainda apresenta um quadro clínico "complexo", anunciou nesta terça-feira, 18, o Vaticano, em seu quinto dia hospitalizado.

"A tomografia torácica à qual o Santo Padre foi submetido esta tarde [...] mostrou o aparecimento de uma pneumonia bilateral que exigiu um tratamento farmacológico posterior. No entanto, o papa Francisco está de bom humor", indicou o Vaticano no boletim médico vespertino.

O papa Francisco permanece internado no Hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, em Roma. Ele foi admitido no hospital em condição "razoável" na sexta passada após uma crise de bronquite de uma semana, que se agravou. Os médicos confirmaram uma infecção do trato respiratório e prescreveram "repouso absoluto" junto com terapias medicamentosas não especificadas. Atualizações subsequentes disseram que sua leve febre havia desaparecido e que ele estava em condição "estável"

O papa argentino, que teve parte de um pulmão removida após infecção pulmonar quando jovem, é conhecido por ser um workaholic que mantém um ritmo extenuante apesar de sua saúde cada vez mais precária. O Vaticano, no entanto, já anunciou o cancelamento dos compromissos do papa para o fim de semana, dando a entender que é pouco provável que tenha alta em breve.