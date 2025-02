Réus dizem que devem ser absolvidos de outros crimes, como posse ilegal de armas e pornografia infantil - Tasos Katopodis/AFP

Réus dizem que devem ser absolvidos de outros crimes, como posse ilegal de armas e pornografia infantilTasos Katopodis/AFP

Publicado 18/02/2025 17:37

Menos de um mês depois de receber perdões por participar dos ataques ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, alguns ex-réus se encontram em uma situação familiar: de volta ao tribunal, enfrentando outras acusações criminais.

Entre eles está Edward Kelley, que foi perdoado por agredir policiais no Capitólio dos EUA, mas que agora está envolvido em outro caso. Em novembro, um júri o condenou por conspirar para assassinar os agentes do FBI que investigaram seu caso em 6 de janeiro. Há evidências mostrando que ele tinha uma "lista de alvos a serem mortos". Kelley agora argumenta que a condenação também deve ser rejeitada.

O morador do Tennessee acredita que o perdão geral do presidente Trump cobriu "ofensas relacionadas a eventos que ocorreram no Capitólio ou perto dele".

Outros réus também argumentam que deveriam ser absolvidos de outros supostos crimes, como posse ilegal de armas e pornografia infantil, descobertos durante as investigações de 6 de janeiro. Pelo menos um réu morreu em confronto com a polícia após o perdão.

Semanas após o perdão que libertou centenas de presos e encerrou processos pendentes nos tribunais, a vida está longe de estar resolvida para um grande contingente de réus.