Zelensky ressalta que não aceitará negociações sobre a guerra sem a participação de Kiev - AFP

Publicado 18/02/2025 15:26 | Atualizado 18/02/2025 19:08

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, adiou sua viagem para a Arábia Saudita, que estava marcada para esta quarta-feira, 19, para o dia 10 de março. Ele também anunciou que espera representantes dos Estados Unidos em Kiev nos próximos dias para continuar as negociações pela paz no país. Após reunião com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, o líder ucraniano ainda declarou que "a reunião entre os EUA e a Rússia foi uma surpresa para nós. Não fomos convidados".

Zelensky destacou que tanto a Europa, quanto os EUA e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) poderiam oferecer garantias de segurança à Ucrânia, além de garantir a adesão do país ao bloco militar. "Mas não ouvimos esse apoio dos EUA. Os EUA e a Europa não apoiam a adesão da Ucrânia à Otan", afirmou, acrescentando que a exclusão dos ucranianos da aliança está "alinhada com os desejos" do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

De acordo com a Reuters, Zelensky também afirmou a repórteres que não quer que qualquer negociação sobre um acordo de paz na Ucrânia aconteça "pelas costas de Kiev" e que, por isso, decidiu não viajar para a Arábia Saudita. A decisão visa evitar qualquer associação entre sua visita e a reunião realizada hoje entre os EUA e a Rússia no país. Mais cedo, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que "todas as negociações para o fim da guerra obviamente envolverão a Ucrânia".