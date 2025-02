Morte de Kim Sae-ron gerou debate sobre bullying virtual na Coreia do Sul - Instagram/Reprodução

Publicado 20/02/2025 13:22

São Paulo, 20 - A atriz sul-coreana Kim Sae-ron morreu no domingo, 16, aos 24 anos. Envolvida em um acidente em 2022, ela acumulou uma dívida de 700 milhões de wons coreanos (aproximadamente R$ 2,7 milhões). Segundo o portal coreano The Korea Times, a causa da morte foi confirmada como suicídio.

Em 2022, Sae-ron esteve envolvida em um acidente de carro que causou dívidas referentes a multas e perdas de patrimônio. O portal coreano Star News explicou que sua antiga agência, Gold Medalist, realizou um empréstimo para a atriz com vencimento para 2023.

Após enfrentar dificuldades para quitar a dívida acumulada, a atriz registrou uma carta para a empresa em que expressava suas intenções em realizar o pagamento e pedia por "mais tempo", segundo o portal.

Morte levanta discussão sobre bullying e assédio virtual. Em portais coreanos e nas redes sociais, artistas, colegas e usuários questionam a postura da agência e de comentários negativos na web, fator que impulsiona o assédio virtual.

Após a repercussão da morte da atriz, o cantor e rapper Kino, do grupo de k-pop Pentagon, postou um story do Instagram em que citava o bullying em artistas e a repercussão de comentários negativos.

"Em dois anos, eu mandei dois amigos queridos para a mesma funerária. Sae-ron deve ter sentido muita saudade do Binnie [Moonbin]. Mal dormi nesses últimos 2 dias. Quantas estrelas mais precisarão partir antes que possamos parar com isso? O que você vê não é tudo. Não há razão para ficar insistindo em rumores sem fundamento, exagerar em histórias irreais ou ficar fazendo em críticas incessantes apenas pela pessoa ser uma figura pública. Sinceramente. Espero que isso não se repita mais [Sae-ron] Por favor, seja ainda feliz aí. Você sofreu demais."

O cantor menciona, em parte da postagem, Moonbin, ex-membro do grupo Astro que foi encontrado morto em 2023, aos 25 anos. Ele atuou com Kim Sae-ron no k-drama To Be Continued.

O ator Won Bin, com quem a atriz também contracenou em Homem de Lugar Nenhum, foi visto no funeral. Ele prestou condolências a Sae-ron e gerou comentários nas redes sociais.

"É muito triste vê-la partir assim. Sinto muito", comentou um usuário. "Kim Sae-ron tentou reconstruir sua vida, mesmo após pedir desculpas, e não teve chance", lamentou outro.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis.

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.