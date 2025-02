Hamas libertou seis reféns israelenses neste sábado - Bashar Taleb/AFP

Hamas libertou seis reféns israelenses neste sábadoBashar Taleb/AFP

Publicado 22/02/2025 18:05

O Hamas acusou Israel de "violação flagrante" do acordo de trégua depois que o país decidiu atrasar a libertação de 620 presos palestinos que deveriam ser entregues em troca dos seis reféns israelenses que foram libertados neste sábado (22) em Gaza.

"O não cumprimento por parte da ocupação [Israel] da libertação do sétimo grupo de prisioneiros na hora acordada nos termos do acordo é uma violação flagrante do mesmo", declarou Abdel Latif al Qanou, porta-voz do movimento islamista Hamas, em um comunicado, no qual acusou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de "tática dilatória".