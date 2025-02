Acidente ocorreu por volta das 13h deste domingo (23) - Reprodução / Redes sociais

Publicado 25/02/2025 09:36

Um pescador, identificado como Paul Barning, de 58 anos, desapareceu durante uma competição de pesca em Port Stephens, na Austrália, no último domingo (23), após fisgar um tubarão-mako. O homem ficou preso em sua própria linha e, logo em seguida, foi puxado para o mar sem usar um colete salva-vidas.

Segundo informações do New York Post, o acidente ocorreu por volta das 13h. Nesta segunda-feira (24), durante uma coletiva de imprensa, o superintendente da polícia de Nova Gales do Sul, estado australiano, afirmou que a polícia acredita que a embarcação estava pescando um tubarão-mako quando Paul ficou preso na linha de pesca.

"Após o emaranhamento, acreditamos que o tubarão submergiu, puxando o homem para a água", disse ele. "Acreditamos que o tubarão era bem grande. A embarcação deles tinha apenas 6,8 m de comprimento.", pontuou o superintendente.

As equipes de resgate ainda não sabem se o tubarão atacou o pescador após ser jogado no mar, ou se Paul não conseguiu se soltar da linha de pesca enrolada em seu corpo.



"Tragicamente, isso poderia ter ajudado em sua recuperação se ele estivesse usando um colete salva-vidas", destacaram. Até o momento, o corpo de Paul não foi recuperado.



Makos são conhecidos por serem rápidos e podem atingir até 4 metros de comprimento. São predadores agressivos e, por serem predadores de topo oportunistas, se alimentam principalmente de outros tubarões, mamíferos marinhos, marlins e anchovas.