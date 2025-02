Aeronave da Malaysia Airlines desapareceu em 2014 - Reprodução/Internet

Aeronave da Malaysia Airlines desapareceu em 2014Reprodução/Internet

Publicado 25/02/2025 08:19

A empresa de exploração marinha Ocean Infinity retomou as buscas pelo avião do voo MH370 da Malaysia Airlines, desaparecido em 2014 em uma viagem entre Kuala Lumpur e Pequim, anunciou nesta terça-feira (25) o ministro dos Transportes da Malásia, Anthony Loke.

O ministro elogiou "o voluntarismo da Ocean Infinity de mobilizar seus navios" para reativar a busca pelo Boeing 777 que desapareceu dos radares em 8 de março de 2014 com 239 pessoas a bordo, incluindo 153 de nacionalidade chinesa.

Loke, que não especificou quando as buscas foram retomadas pela Ocean Infinity, disse que os detalhes sobre a duração da missão ainda não foram negociados.

O governo da Malásia anunciou no final de dezembro a aprovação de uma nova busca pelo avião desaparecido misteriosamente há mais de uma década.

Em 13 de dezembro, o governo "aceitou em princípio a proposta da Ocean Infinity" de retomar as buscas em "uma nova área de quase 15 mil quilômetros quadrados no sul do Oceano Índico", declarou Loke.

Apesar da busca empreendida após a catástrofe, considerada a maior da história da aviação, os destroços do avião não foram encontrados.