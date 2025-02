Cofundador da IA Anthropic diz que Claude 3.7 Sonnet é 'muito melhor' para programar software - Reprodução

Cofundador da IA Anthropic diz que Claude 3.7 Sonnet é 'muito melhor' para programar softwareReprodução

Publicado 24/02/2025 19:29

A startup americana Anthropic, concorrente da OpenAI e seu popular ChatGPT, lançou nesta segunda-feira (24) uma nova versão de seu modelo de inteligência artificial (IA), que promete economizar tempo para os desenvolvedores e incluir funções avançadas que permitem "raciocinar".



Em meio à acirrada corrida dos assistentes de IA generativa, Claude 3.7 Sonnet é "muito, muito melhor" para programar software, destacou à AFP Jared Kaplan, cofundador da empresa de San Francisco.



Sobretudo, disse ele, é um modelo "híbrido": "pode dar respostas imediatas a qualquer pergunta", como a versão anterior 3.5 lançada em setembro, "mas também pensar por muito tempo, raciocinar para responder a perguntas mais complexas".



Segundo o executivo, isso faz com que o novo Claude seja mais apto para seguir instruções, redigir documentos mais longos ou realizar análises mais sofisticadas.



O ano de 2023 foi marcado por uma feroz competição contra o ChatGPT. Desde então, as ferramentas de IA generativa adquiriram a capacidade de compreender e até mesmo gerar imagens e sons, e agora ganham em "raciocínio" e autonomia.

A OpenAI voltou a ser pioneira com o lançamento em setembro do o1, o primeiro modelo que "raciocina", ou seja, que mostra as etapas de seu "pensamento" antes de chegar a uma resposta.



Mas a Anthropic – fundada em 2021 por antigos colaboradores da OpenAI – se adiantou em termos de autonomia com a apresentação em outubro do "Computer Use", uma nova função que permite ao Claude usar computadores como um humano: pode navegar na internet, selecionar botões em um site e manejar vários programas.



As duas empresas californianas, assim como os gigantes da tecnologia (Google, Meta, etc.), buscam se destacar em um mercado no qual os seus serviços são muito semelhantes aos olhos dos consumidores.



A chinesa DeepSeek criou um tsunami nesta indústria no mês passado ao anunciar sua plataforma R1, que alcança alta qualidade com custos muito abaixo de seus rivais americanos.

Além da versão 3.7, a Anthropic apresentou nesta segunda seu primeiro assistente totalmente dedicado à programação, com o qual é possível desenvolver, por exemplo, uma funcionalidade para um aplicativo móvel em 40 minutos, em vez de várias horas.