Kelly Kozyra teve de ser submetida a um enxerto de pele para corrigir o nariz por causa do vício em cocaína - Reprodução

Publicado 24/02/2025 17:49

Uma mulher americana de 46 anos pagou um preço alto por causa de seu vício em cocaína. Kelly Kozyra teve o nariz corroído pelo uso indiscriminado da droga e teve de passar por uma cirurgia. Os médicos tiveram de usar parte de seu couro cabeludo para tapar o buraco no rosto.

Kelly Kozyra disse que começou a consumir a droga em 2017. Em apenas poucos meses usando a droga 24 horas por dia ela abandonou as refeições e abriu mão do sono para manter seu vício.



Natural de Chicago, no estado de Illinois, Kelly percebeu depois de alguns meses que seu nariz estava sangrando e até começou a expelir pedaços de carne. Mas Kelly continuou com as farras diárias de cocaína, gastando a incrível quantia de R$ 440 mil em um ano e meio.



O septo nasal de Kelly se deteriorou, deformando o nariz. Desde que ficou sóbria, em 2021, ela já foi submetida a 15 cirurgias plásticas para reparar seu nariz devastado.



"Comecei a usar cocaína dia e noite. Não comia, não dormia. Tinha um emprego, mas fui demitida. Eu estava usando cocaína diariamente por três meses quando comecei a sangrar no nariz e a assoar pedaços de pele. Então percebi que o septo estava se deteriorando. Eu pensei que iria se curar sozinho. O septo se deteriorou completamente. Então eu fiquei com um buraco no meu rosto, do tamanho de uma moeda de dez centavos", disse.



Na última cirurgia que fez, Kelly teve o nariz restaurado pelos médicos, que removeram pele do couro cabeludo e a retiraram uma artéria do braço para reconstruir o suprimento de sangue da bochecha para o nariz.



"Parece um nariz agora. Toda essa experiência me ensinou muito. Agora eu vivo dia a dia, é assim que somos ensinados a viver", completou Kelly.