Ponte desabou em um canteiro de obras de uma via expressa na Coreia do Sul AFP

Publicado 25/02/2025 08:13 | Atualizado 25/02/2025 08:19

Pelo menos quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas depois que uma ponte desabou em um canteiro de obras de uma via expressa na Coreia do Sul nesta terça-feira (25), informaram os bombeiros.



Um funcionário do Ministério do Interior afirmou que dois mortos eram chineses e os outros dois, sul-coreanos.



"Todas as pessoas que sofreram ferimentos estão sendo atendidas em hospitais", indicou um porta-voz dos bombeiros.



A mídia local divulgou imagens do que parecia ser uma seção da ponte desmoronando, fazendo emanar uma densa nuvem de poeira.