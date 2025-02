Aeronave caiu em uma área residencial no Sudão na noite de terça-feira - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 26/02/2025 09:01 | Atualizado 26/02/2025 09:02

Quarenta e seis pessoas morreram quando um avião de transporte militar sudanês caiu em uma área residencial nos arredores de Cartum, informou o governo regional nesta quarta-feira (26).

Avião militar sudanês cai após "falha técnica" e deixa 46 mortos.



Créditos: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/7NomuX9nkC — Jornal O Dia (@jornalodia) February 26, 2025

"O número final é de 46 mortos e 10 feridos", incluindo civis e militares, disse um comunicado de imprensa do governo regional de Cartum.

A aeronave Antonov caiu na noite de terça-feira após decolar perto da base aérea de Wadi Seidna, um dos maiores centros militares do exército em Omdurman, a noroeste da capital sudanesa.

O acidente ocorreu em meio à guerra entre o exército regular e as Forças de Apoio Rápido (FAR) paramilitares, que lutam pelo controle de Cartum desde abril de 2023.

O número de mortos divulgado anteriormente pelo Ministério da Saúde foi de 19.

Equipes de emergência levaram os civis feridos, incluindo crianças, para um hospital próximo, disse a fonte do Ministério.

Uma forte explosão foi ouvida, segundo testemunhas do acidente, que disseram que vários edifícios foram danificados.

O acidente causou cortes de energia em bairros próximos, segundo a fonte. O desastre foi causado por uma falha técnica, disse à AFP uma fonte militar que pediu anonimato.

O Sudão está em guerra desde abril de 2023 entre as FAR paramilitares, lideradas pelo general Mohamed Hamdan Daglo, e o exército regular, liderado pelo general Abdel Fatah al Burhan, que de fato governa o país, um dos mais pobres do mundo.

A guerra matou dezenas de milhares de pessoas, deslocou mais de 12 milhões e criou as maiores crises de fome e de deslocamento do mundo.