Homem foi agredido por grupo de jovens, entre 16 e 18 anosReprodução / Polícia de Los Angeles

Publicado 26/02/2025 11:21

Um grupo de 20 a 30 jovens, com idades entre 16 e 18 anos, atacou um homem no meio de uma rua na cidade de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, depois que a vítima discutiu com alguns dos meninos que teriam batido em seu veículo.

Grupo de jovens se une e espanca motorista após discussão.



Créditos: Reprodução / Departamento de Polícia de Los Angeles pic.twitter.com/rEzkEz2dza — Jornal O Dia (@jornalodia) February 26, 2025

De acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles, a agressão ocorreu no sábado (22), depois que o motorista saiu do carro para confrontar alguns dos adolescente que teriam atingido seu automóvel.

Imagens divulgadas pela polícia mostram os adolescentes agredindo o homem com socos e chutes, enquanto ele permanece caído no chão, sem reação. Outros ciclistas se aproximam e também participam da violência. O grupo só interrompe o ataque quando testemunhas intervêm.



Os paramédicos foram acionados e classificaram os ferimentos como "leves, mas visíveis". No entanto, a vítima recusou atendimento hospitalar.



A vereadora de Los Angeles Katy Yaroslavs lamentou o episódio e reforçou o compromisso com a segurança da cidade.



"Sei que este incidente abalou muitos em nossa comunidade e quero garantir que levamos essas preocupações muito a sério. A violência não tem lugar em nossa cidade, e os responsáveis devem ser responsabilizados", disse ela ao jornal Los Angeles Times.



Até o momento, os suspeitos não foram identificados, mas as investigações continuam para localizá-los.